Puigdemont y los cuatro exconsellers comparecen el 17 de noviembre ante el tribunal que decide sobre la extradición

Querido amigo independentista.



Lamento tu frustración y tu odio. Suele suceder cuando se hacen las cosas mal, se actúa sin honor o cuando se escoge el bando equivocado, (o todo eso a la vez)



Tus ancestros no te legaron una Cataluña independiente porque no tuvieron agallas, y tú no la legarás a tus hijos por el mismo motivo. Verás: la cultura catalana es descafeinada, narcisista, pesetera, egoísta, insolidaria, racista y cobarde.



Si declaras la independencia, te atrincheras y resistes a la guardia civil a los tiros!. No escapas para suplicar desde Bélgica. No expones, el 1 de octubre, a niños y ancianos a las porras de la policía mientras tu votas donde no te toca, porque total, el resultado ya estaba amañado. ¿Y qué hacen los consellers viajando en clase preferente del AVE para entregarse mansamente a la jueza de Madrid?? ¿A qué tienen miedo? ¿A que les embarguen las cuentas en Andorra?



Yo he nacido en un país que se independizó de España. Formaron un Ejército y enfrentaron a los ejércitos del rey. Y los derrotaron en una guerra que duró mas de 30 años y dejó miles de muertos. Fernando VII no dejaba de enviar soldados. Los mataron a todos (menos a algunos que se aficionaron al mate y al asado)



A mí la independencia me da igual, pero ningún catalán moriría Cataluña, morirían por cinco pesetas, pero no por Cataluña



Entonces no serán independientes nunca



Lo siento amigo, tus héroes son mis villanos. Y tu vivirás bajo el yugo de Castilla porque has nacido para eso. Sólo los valientes merecen ser libres!



Pero no te preocupes, este bochornoso incidente se olvidará pronto. Al final, nadie se acuerda de los cobardes.