Rufián ironiza tras la libertad de Puigdemont: "Lamela ordena prisión incondicional para Bélgica"

valientes de cartulina mojada estos que comentan aqui, anda mataos que no vais a la calle a defender a españa ni que os tiren piedras en las ventanas jajajaaj pateticos .. se ve que no que en Belgica no son franquistas jajajajaajaj Carmen Lalames en Belgica dnde vas facha con tu ley de otra epoca, en belgica estan flipandoooooooo