El juez belga deja a Puigdemont y los exconsellers en libertad con medidas cautelares

AL 13



Yo por lo menos te aseguro que no he votado a la mafia pepera, ni a la submafia de los "arrimados" peperos, los de la naranja mecánica, que son la misma porquería.



Al gallinero de gonzález, tampoco, con toda esa chusma que no vale un pimiento ni como políticos ni como personas, traidores, falsos y miserables.



En fin, que tienes razón, pero es que es problema nace cuando los políticos a los que hemos de votar, ninguno o casi ninguno da la talla o sus partidos, como ofrecen legalidad y transparencia, son pequeños, porque los borregos se tiran a los grandes, los ladrones también, y en consecuencia, así nos va.



Desde luego, yo creo que en política hay que mirar lo que se dice y luego lo que se hace, es la base, y partiendo de ésto, pocos llegan al aprobado.



Y suspendidos con MUY DEFICIENTE está la mafia, la gran mafia que no solo roba, sino que mete en la cárcel a sus adversarios políticos, pero no a sus ladrones.