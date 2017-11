Puigdemont y los exconsellers eligen el neerlandés para el procedimiento judicial, pese a saber francés

Bueno, despues de haber volado por los aires toda la legalidad habida y por haber no me extraña que se agarre a cualquier clavo ardiendo con tal de no ser extraditado a España, donde sabe que le esperan los palos 100% asegurados, por méritos propios.



Ahora bien, no quita que haya sido un vil cobarde que ha dejado a sus socios a los pies de los caballos huyendo como un perro en medio de la noche. Ni se atrevió a coger el avión en España del miedo que tenía. Y no es para menos porque cuando se ha saltado las leyes a la torera lo ha hecho públicamente y con alevosía, asi que poca o nula defensa tiene, salvo intentar que Bélgica no le extradite y generar asi una crísis diplómatica de agárrate que hay curva.



Lo que queda claro es que en su desesperada búsqueda de evitar la cárcel, vende a sus socios, ensucia la imagen de su país y va de víctima cuando tenía sometida a una dictadura a la mitad de los catalanes que no piensan como él.



Qué funesto personaje. Y que poco nos lo merecemos.