Puigdemont y sus exconsellers, detenidos y a la espera de la decisión del juez belga

El "descoloque" de Moncloa.



Jugadas de la independencia de poderes. Rajoy y su gobierno no veían al ex-Gover en pleno entre rejas. Estaban satisfechos de que un 155 a penas perceptible en Cataluña, condujese a unas elecciones normales, deseadas por todos los catalanes. Incluso la huida grotesca de Puigdemont les venía bien.



No recordaban la total separación de poderes que hay en España. Y por ello, la decisión de la Jueza Lamela, ha trastocado todo. En Moncloa no daban crédito. Todos a prisión, en un auto con defectos importantes. ¿Como la Jueza tomó esa decisión?. Pues parece que libremente y en base a derecho sin pensar en consecuencias políticas si no en riesgo de huida.



Esto ha trastocado los planes de regreso a la normalidad, de mejora de la economía y de recuperación del turismo. El independentismo ha resucitado en su versión más virulenta y ya Cataluña no es solo un problema local de España si no de toda Europa y que requiere una solución urgente.



Una promesa de un referendum pactado tras las elecciones, serenaría todos los ánimos. Rajoy tienes la palabra.