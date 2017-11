El plan fracasado del exGovern para financiar su nueva República: más impuestos a empresas y bonos patrióticos

Si, ya, pero el presi ha puesto tierra de por medio, y a los otros los soltarán en poco tiempo.



Llama la atención la diligencia conque el PPSOE se ha movido para detener sinvergüenzas en Cataliña y lo dejado que es para detener a los sinvergüenzas en el resto del país.



No, Mariano, no. Lo siento, pero conmigo no cuentes para nada.



Seguís siendo tan inútiles como antes o más si cabe.



Por cierto...¿Y el Arturito Mas, qué cjs,. hace en la calle?