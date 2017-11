Podemos y Ada Colau tendrán la llave del próximo gobierno en Cataluña, según datos de sondeos

No coincide con las encuestas del



Grupo Risa, Soraya mayoría absoluta sin presentarse



Grupo Alas3ymedia, Albert mayoría absoluta



Grupo Medias de seda-set, Pedrito mayoría absoluta



Grupo Unidad Especuliar, Ines mayoria absoluta



Otros dueños de medios directamente le dan la mayoria absoluta a Cifu, al Gallego, al sociata, etc, eso ya dependiendo de sus amistades, y dejando a un lado si tienen candidatura o no.



Lo importante es no morder la mano de quien te da de comer.