Iceta propone un gran acuerdo entre la izquierda y el centro ante "una situación excepcional"

POR FAVOR,



Tengo una preocupación en la cabeza que no consigo apartar.



Es acerca del chorizo urdanga, porque no se sabe nada del elemento este, sino que le dieron una sentencia de risa, ni cárcel ni nada se ha visto y desapareció.



Me pregunto si este sinvergüenza no estará cavando algún tunel para entrar en el bbv por ejemplo, y llevarse la pasta.



Que si lo pillan y tal, pues no pasa nada. Ya se echará mano de fiscales cojonudos y en un momento dado, al viejo lo puede ver en el partido y decirle que le quite la denuncia, hay tantas cosas que se pueden decir, incluso decir que lo hacía para comprar todas las flores del mercado para su pareja, porque está, profundamenteeeeee enamoradoo