El origen, clave del independentismo: sólo el 65% de los residentes en Cataluña ha nacido allí

De los nacidos en Cataluña, el 40,10% votó a partidos independentistas

Las encuestas coinciden en que el mayor arraigo familiar con Cataluña se traduce en el voto secesionista

El origen y la renta son los dos factores más estudiados y repetidos en los estudios estadísticos para entender el apoyo a la independencia en Cataluña. Distintas investigaciones sociológicas relacionan los mayores vínculos con respecto a esta comunidad autónoma con el sentir identitario catalán por encima del español y el deseo de una secesión territorial y política.

Encuestas exhaustivas como la publicada por el diario El País el pasado mes de septiembre ponía la lupa en el origen de los padres y de los abuelos de un individuo con sus ideas en relación al independentismo. El resultado no pudo ser más claro: a mayor vinculación -padres y abuelos nacidos en Cataluña-, mayor sentir independentista. Coincidía en ese caso un estudio de Electomanía, que trazaba un perfil de los votantes de cada partido. Los que habían apoyado en las elecciones de 2015 a Junts pel Sí y la CUP tenían en común haber nacido en Cataluña, al igual que sus dos progenitores. Este dato no se replica en los votantes de los otros partidos, donde los perfiles parten de progenitores no originarios de Cataluña -al menos, uno de ellos- y de individuos nacidos catalanes o no.

El factor del origen daba lugar a las mismas conclusiones en estudios realizados en el año 2014, con el conflicto ya recrudecido en vísperas de la consulta realizada por la Generalitat el 9 de noviembre. El GESOP (Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública de Cataluña) relacionaba directamente a los individuos catalanoparlantes con ambos padres nacidos en Cataluña con el mayor porcentaje de apoyo a la independencia (un 75%, en concreto). Sin embargo, entre aquellos cuyos padres habían nacido fuera de Cataluña y utilizaban el castellano como lengua cotidiana sólo un 9% se mostraba favorable a la secesión.

El origen, por tanto, se traduce en Cataluña en un arraigo especial que se canaliza hacia mayores porcentajes de apoyo a las opciones independentistas. Lo que sabemos es que, aquéllos con mayor vínculo catalán, a raíz de su propio nacimiento en la región y del de sus familiares directos, son los que apoyan a los independentistas. ¿Pero cuántos de los residentes en Cataluña pueden presumir de este vínculo?

Identidad y voto

Datos actualizados del INE revelan que sólo el 64,88% de la población residente en Cataluña es nacida precisamente allí. El 35% restante es originario de otras comunidades autónomas españolas o de otros países. Si, para profundizar en el sentido de estos números los cruzamos con los datos de los votantes que obtuvo cada partido en cada municipio en las últimas elecciones catalanas en 2015, tendremos como resultado una nueva clave de apoyo al independentismo.

En la provincia de Tarragona parece especialmente llamativo que, del casi 66% de nacidos catalanes sólo el 27,87% concedió su sufragio a Junts pel Sí o la CUP, los dos partidos comprometidos con la proclamación de un nuevo Estado catalán. En Barcelona, del 64,2% de su población 'autóctona', los votantes independentistas representaron un 38,46%. En Gerona, más de la mitad de su 65,7% de nacidos catalanes votaron a favor de la secesión; y, finalmente, en Lleida se produce el mayor porcentaje de apoyo independentista por parte de sus residentes originarios de Cataluña: un 66,43%.

Si revisamos las cifras de los municipios, en algunos como Badia del Vallès, en Barcelona, llama la atención que sólo el 13,19% de los nacidos catalanes apoyara el independentismo. En Santa Coloma de Gramenet, donde menos de la mitad de sus residentes son originarios de Cataluña, no llegan al 19% los votantes independentistas. Sin embargo, en los municipios con menos residentes nacidos catalanes las cifras dibujan un escenario más abierto. En Salou (Tarragona), municipio con menos población originaria de Cataluña, un 28,93% votó a los partidos secesionistas. Sin embargo, en Talarn (Lleida), la mitad de su población nacida catalana votó a Junts pel Sí y la CUP.

Estas cifras sólo pueden ser consideradas como una orientación, ya que relacionan directamente el grueso de la población nacida en Cataluña con los partidos votados en ese municipio, sin tener en cuenta el número de sus ciudadanos que no acudieron a las urnas.

