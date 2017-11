La juez Lamela dicta la orden europea de detención contra Puigdemont y los exconsellers en Bruselas

ME PREGUNTO QUIEN SERA LA LAMELA Y QUE RELACION TIENE CON EL PP.



DESDE LUEGO NO SE ME OLVIDA EL CASO DEL INSTITUTO NOOS (CUANDO EL FISCAL PARECIA EL ABOGADO DEFENSOR, MARIANO DECIA QUE AQUELLA NO HABIA MATADO UNA MOSCA, ETC..) Y EL RESTO DE CASOS COMO POR EJEMPLO, EL FISCAL REPROBRADO QUE A PESAR DE SU REPROBACION, HA SEGUIDO METIENDO LAS MANOS EN ESTE ASUNTO DE CATALUÑA.



TIENE QUE CAMBIAR ESTO, TIENE QUE CAMBIAR, TIENE QUE CAMBIAR, TIENE QUE CAMBIAR ESTO, Y CAMBIARA, SIN DUDA CAMBIARA.



QUE ASCO DE PAIS, DAN GANAS DE IRSE A OTRO MAS DECENTE, LEJOS, DONDE NO LLEGUE EL MAL OLOR DE ESTE LUGAR PUTREFACTO.



POR CIERTO, SI TODA ESTA GENTE ESTA EN LA CARCEL Y TODAVIA QUIEREN METER A MAS, DONDE DEBERIA ESTAR LA MAFIA DEL PP?