El PDeCAT pide al independentismo presentarse unido el 21D en una "gran lista de país"

Va más allá de ERC y la CUP apuntando a los 'comuns' de Colau

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha pedido este viernes que el soberanismo se presente unido a las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que lo haga con una "gran lista de país". En directo | El soberanismo, ante los tribunales.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras la reunión del Comité Nacional del partido celebrada en el Parlament, donde ha explicado los ejes que debería tener esta candidatura: "Libertad para el país, la amnistía, libertad de los presos políticos, la defensa de las instituciones, y por un nuevo Estado" para Cataluña. La entrada en prisión del cesado Govern condiciona las listas electorales del 21D.

Pascal ha asegurado que, aparte de contar con los independentistas como ERC y la CUP, entre otros, su formación también se abre contar para esta lista unitaria con el espacio político de los 'comuns', cuyas caras más visibles son Xavier Domènech y Ada Colau: "No excluimos a nadie". Tardá aboga por que ERC y PDeCAT concurran por separado el 21D.

Así, en esta lista podrían convivir formaciones independentistas -como el PDeCAT, ERC y la CUP- con no independentistas -los 'comuns' y Podem-, ya que encontrarían el nexo en la oposición a que se aplique el artículo 155 y en la petición de libertad para los soberanistas que están en prisión.

"Tenemos gente en la cárcel. Ante esta situación, lo que se necesita ahora es concentrar esfuerzos. Es el momento de una gran lista de país, conjunta, con la aportación de todos los espacios políticos y sensibilidades para enfrentarnos a esta situación tan feroz y chocante", ha diagnosticado.

El vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, dejó escrito un artículo antes de entrar en la cárcel que enfriaba la posibilidad de esta lista común y pedía no polemizar con eso: Pascal ha estado de acuerdo en evitar polémicas, pero también ha dicho que "no será" por el PDeCAT que no haya lista unitaria.

El PDeCAT espera mantener contactos en los próximos días para abordarlo -el límite para presentar coaliciones es el martes 7 de noviembre-, y por ahora no pone condiciones sobre quién debería ser el cabeza de lista o el candidato de la Presidencia de la Generalitat: "No hemos entrado en esta concreción".

Lista con consellers

Pascal ha abogado por que formen parte de esta candidatura los miembros del Govern cesado encarcelados y también los que están en libertad, aunque ha precisado que primero se lo tendrían que preguntar a ellos, pero no han tenido contacto desde que les vieron entrar este jueves en la Audiencia Nacional.

"Si nos dan su consentimiento, tienen que estar: son un valor para el país. Contamos con ellos. Ayer solo les pudimos saludar desde lejos", ha afirmado Pascal, que ha reiterado sus críticas a la juez por dictar prisión para ellos.

También cuenta con el presidente cesado, Carles Puigdemont, aunque ha recordado que él mismo ha dicho en repetidas ocasiones que no quería presentarse a un segundo mandato: "No hemos podido hablar con él sobre esto -desde que está en Bélgica-. Si el presidente quiere, allí lo tendremos".

Asistentes a la reunión

En el Comité Nacional han participado el presidente del partido y expresidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta de la formación y exconsellera, Neus Munté; la propia coordinadora general; Marta Pascal; y el coordinador organizativo, David Bonvehí.

También lo han hecho el líder de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas; los diputados de JxSí Lluís Ginó y Albert Batalla; el líder de la ACM, Miquel Buch; la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas; el diputado del Congreso Carles Campuzano y el eurodiputado Ramon Tremosa, entre otros.

Haya lista unitaria o no, el PDeCAT ha puesto en marcha sus mecanismos internos para elegir a los candidatos y ha situado dos nuevas reuniones en el calendario: este domingo 5 un Consell Nacional, y el sábado 11 de noviembre otro Consell Nacional y una conferencia política.

