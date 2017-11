Día clave en la Audiencia Nacional para Puigdemont y para los "Jordis"

De verdad pensaban los sres. Junqueras y Puigdemont que se saldrían con la suya, así, de rositas?



En ningún estado democrático, repito EN NINGUNO, consentirían que se independizara “por las bravas” una parte de su territorio con la excusa de que han sido elegidos en unas elecciones democráticas, como si eso les diera derecho a campar a sus anchas en función de sus intereses, legales o no.



Y si el estado no es democrático, ya ni te cuento…



Ahora se dice que el estado español no dialoga, que no quiere hablar, que la justicia está politizada, que hay represión, etc, etc… hasta los Mossos regalan flores, que parecen las hermanitas de la caridad, pero en el desalojo de Plaza Cataluña repartieron de lo lindo… pero claro, si pega la policía nacional es represión y si pegan los Mossos… es por tu bien…



Pues yo digo que para hablar hay que negociar, no sólo salir en la tele diciendo que no me hacen caso, caso a qué? A los términos de la independencia? Porque no nos engañemos, los independentistas no quieren hablar, sólo quieren saber en qué términos se van de España, eso no es hablar, eso en mi pueblo es chantajear.



Y ahora hablan de presos políticos, claro, volvemos a lo de antes, se pensaban que era broma, pues no será que no les han advertido que volvieran a la legalidad. Puigdemont hasta se lo pensó con el tema de las elecciones, pero la CUP es mucha CUP…



Para mí son sólo políticos presos, como por ejemplo el Presidente de la Comunidad de Madrid, y el vicepresidente también, por cierto… los dos del PP… y metidos en prisión por la Audiencia Nacional que tanto critican ahora…



En fin, esto tiene difícil solución, está claro, pero entre que se soluciona y no… el que se salte la ley a prisión, igual que todo hijo de vecino, si la haces la pagas.



Saludos.