El independentismo imparte talleres de resistencia ante la policía: "Entrelazad los codos o haceos los muertos"

Embolica que fa fort, tampoco les importará, cuando llegue la independencia, si, como pronostican muchos, vamos a peor, la solución será entrelazar los codos o ponerse la camiseta,



Bueno y llegados a la independencia, que a este paso llegaremos, que?, nos habremos convertido en algo único que incomoda al resto, no solamente al resto de España, si no a Europa, y teniendo la posibilidad, mas que probable, de convertirnos en una república arruinada, con mayores diferencias sociales y económicas entre ciudadanos, y con una parte afrentada por la otra.



Los indicios hasta ahora no siguen la línea de quienes prometen y prometen, el sistema, un sistema avalado por grandes economías, no parece apoyar la idea y mas bien ha dicho lo contrario, y es verdad que el sistema no es ni medio perfecto y está lleno de injusticias, pero, hoy por hoy, se aguanta, que ya es mucho, tal y como están las cosas. Las reglas se van globalizando, y si alguien quiere cambiarlas va en sentido contrario a las agujas del tiempo, pero, en todo caso, si no ve que va en dirección contraria y sigue pensando que todos los demás están equivocados, debería admitir al menos la posibilidad de que puede no estar en lo cierto. La certidumbre como fe, con la información de hoy, debería haber pasado a la historia.



Así que antes de fijarnos una meta sin más, deberíamos pensar en las consecuencias y que es lo que significa esa meta, ventajas e inconvenientes, veamoslo como otras muchas cosas donde hemos de elegir no lo que mas nos gustaría, si no lo que mas nos conviene y es factible, somos accionistas que estamos comprando acciones de una empresa que nos prometen ideal, pero sin mas aval que las promesas, y con indicios varios de un riesgo altísimo, cuando de momento tenemos los ahorros en una bastante fuerte y estable que va tirando. Esto no es un partido de fútbol donde los colores lo son todo