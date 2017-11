Vila, Domènech e Iceta, determinantes tras el 21-D

Yo me pregunto porque los catalanes llaman el MUY HONORABLE al presidente de la Generalidad ¿?



Desde el muy NO HONORABLE Pujol, así declarado por el parlament catalán tras su comparecencia declarándose culpable, confirmando que nunca había sido honorable sino un vulgar chorizo (3%) y delincuente (Pujol nos roba) en intima colaboración la Ferrusola, la “madame”, “la madre superiora” de su banda de maleantes y forajidos, hasta el poco honorable Mas (3%, delincuente inhabilitado por la justicia) pasando por el inefable Maragal y los “españoles” no catalanes el cordobés Montilla (recordemos cuando pronunciaba discursos en catalán leyéndolos a escondidas ayudándose de un papelito (chuleta en el argot de los malos estudiantes) y su colega aragonés Carlos Rovira.



Finalmente el último ex presidente, NO HONORABLE, iluminado, cobarde y ahora fugitivo que desde Bélgica con ayuda de los “morados podemitas” prepara establecerse en Venezuela, siguiendo los pasadizos utilizados en su día por los etarras, mismo abogado, mismo destino.



A ver si esta vez los catalanes aciertan y eligen a un honorabl@ que lo sea.



Entiendo que los golfos voten a favor de estos no honorables personajes, y también comprendo, pero no comparto que una mayoría del pueblo catalán los apoye indirectamente, absteniéndose, o directamente de forma maliciosa y egoísta, pensando que dichos personajes conseguirán, via chantajes, prebendas del resto de España, como en parte consiguieron, pero que ahora ya no cuela, a cambio de perder la dignidad, honorabilidad y destruir la imagen de Cataluña.



Unos y otros catalanes, junto a los que ni lo son ni nunca lo fueron pero también votan intentando hacer “meritos” para parecerlo y que no los insulten, son los actuales responsables de lo que les está ocurriendo y lo serán de su futuro. Ellos, sus adoctrinados hijos y sus futuros nietos recogerán lo que ellos mismos decidan sembrar y ahora tienen una nueva oportunidad.



Pero a quien elegir??



Según las encuestas nueva mayoría de Juntos*el SI, a pesar de que ya no hay Si, con su nuevo-viejo candidato Santi Vila, hijo político de Pujol y Mas, un “presunto” moderado, separado, taurino y gay (maricón que odia a las mujeres).



Le sigue unos Ciudadanos liderados por una joven candidata, de buena oratoria, compañera de un joven ciudadano sin más experiencia profesional que una temporada de empleado bancario y 10 años fijo en la política, por mucho merito o valor que tenga.



Un PSC, dirigido por otro gay (maricón, alegre, festivalero e impulsivo) en permanente contradicción intelectual y chantaje con el PSOE, que no acierta a ser un partido ni socialista, ni mucho menos obrero o español, sino una amalgama de reinas de taifas.



Un PP que esta en medio de todos, siempre a remolque, sin unos principios estables, gobernado por un gallego que hace bueno aquel mito de que no se sabe si sube o baja, a quien su política de no gobernar parece que le da buenos resultados y convierte en éxito político sus últimas actuaciones de inteligente prudencia (o inactividad)



Finalmente los anti sistemas de la CUP, que provoca, chantajea, tira la piedra y esconde la mano; y sus otros colegas, entre los que destacan el ínclito Iglesias y la ex ocupa Colau de la que no se le conoce ninguna otra formación académica ni experiencia profesional.



Francamente es difícil pensar que en Cataluña no haya lideres de prestigio a quién votar, a quien nombrar MUY HONORABLE PRESIDENT y que termine su mandato manteniendo tal nombramiento.



Catalanes ¡¡¡, animo, y que tengáis suerte, muchísima suerte elegir al menos malo para vuestro futuro, al que penséis que será quizás algo honorable y que pueda recuperar algo del prestigio, credibilidad y dignidad perdidos estos años.



Mucha, muchísima suerte el 21 D