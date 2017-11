Puigdemont no irá este jueves a la Audiencia a declarar pero la Mesa del Parlament sí irá al Supremo

Su abogado en Bélgica dice que intentará que declare por otra vía

Su abogado en España no descarta que se dicte prisión cautelar

Otro miembros del Govern y de la Mesa sí comparecerán

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Foto: Reuters

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont "no irá a Madrid" este jueves para presentarse ante la Audiencia Nacional, porque su abogado cree que su cliente "no tendrá un juicio justo" en España, según unas declaraciones que hace dicho letrado al diario holandés NOS. Sí irán a declarar varios consellers así como los miembros de la Mesa del Parlament, estos al Supremo. Puigdemont podría ser extraditado en tres meses si se niega a declarar.

"Es bastante obvio que mi cliente va a adoptar ahora la actitud de esperar a ver qué pasa", ha asegurado el letrado belga, Paul Bekaerts, ante la pregunta de si Puigdemont se presentará ante la Justicia española. Sin embargo, ha matizado que si bien no viajará a España, se intentará que declare desde Bruselas por otras vías.

Además, ha indicado que centrará la estrategia de defensa del ex presidente en impugnar cualquier hipotética petición de extradición para su entrega a España que se pueda impulsar desde el Gobierno de Mariano Rajoy. "Hemos decidido no presentar la solicitud de asilo, sino impugnar cualquier extradición ante el tribunal", ha subrayado Bekaert en declaraciones a The Wold Today de la cadena de televisión flamenca VRT. "También se puede impugnar la extradición sin haber solicitado asilo", ha incidido Bekaert sobre la posibilidad de que el Gobierno reclame a las autoridades belgas la entrega de Puigdemont a España.

La Audiencia Nacional citó a Puigdemont y a otros 13 miembros del Gobierno catalán para el jueves a las 09:00 horas, en relación a los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

¿Prisión cautelar?

Tras conocerse estas declaraciones, el abogado español de Puigdemont, y de otros consellers cesados, Jaume Alonso Cuevillas, no ha descartado que la jueza Carmen Lamela dicte prisión preventiva. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha defendido que Puigdemont no ha cometido los delitos de los que se le acusa, por lo que considera que no debería ser encarcelado de manera cautelar, aunque cree que puede pasar: "No me atrevo a decir un no rotundo".

"Debería decir que no, pero cuando veo estremecido que se están vulnerando los derechos de defensa no me atrevo a decir un no rotundo. No hay motivo, pero esto también lo decía con los Jordis", ha alertado, en referencia a los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Cuevillas también había advertido de que tenía "serias dudas que haya declaraciones" el jueves, ya que pocos de los consellers cesados habían recibido la citación para comparecer ante la Audiencia Nacional. Así, había criticado que "no se están respetando los más mínimos elementales derechos de defensa", ya que aseguraba que ha recibido la querella de la Fiscalía por la prensa y que los acusados están siendo citados a declarar con poca antelación, lo que cree que dificulta la preparación de la defensa.

En este sentido, a lo largo de la jornada todos los consellers han ido asegurado ir recibiendo las notificaciones. Así, el conseller de Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia cesado, Raül Romeva, ha anunciado que ha recibido la citación. "A las 10:45 horas he recibido la citación para comparecer en menos de 24 horas a la Audiencia Nacional. ¿Estado de Derecho? La conciencia muy tranquila", ha publicado Romeva en un mensaje de Twitter.

También ha hecho lo propio el conseller de Presidencia de la Generalitat cesado, Jordi Turull. "A las 10:30 horas he recibido la citación para estar en menos de 24 horas a la Audiencia Nacional. Estado de Derecho. La conciencia muy tranquila".

Aunque en ambos menajes no se aclara si comparecerán ante la juez Lamela o no, varias informaciones apunta a que son varios los consellers, entre ellos el propio Oriol Junqueras, los que acudirá na la cita judicial.

La Mesa del Parlament sí irá a declarar

Por su parte, la presidenta en funciones del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa del Parlament disuelto Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet han recibido la citación a las 09:30 horas, en su caso para comparecer ante el Supremo. Lo ha anunciado Simó en su cuenta de Twitter, que también ha asegurado que irá a declarar, aunque ha criticado la poca antelación con la que han recibido la citación: "Menos de 24 horas antes de declarar. No hay derecho. Pero estaré".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Nuet también ha explicado que irá a declarar, pese a que ha criticado que en la querella hay "errores profundos", ya que señala que Nuet votó a favor de la tramitación en la Mesa de la ley de transitoriedad jurídica y de la proclamación de la República, pese a que no lo hizo, y ha alertado de que, según él, es un juicio político que pretende juzgar al independentismo.

