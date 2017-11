La Audiencia admite la querella contra Puigdemont y su Govern y les cita para el 2 y 3 de noviembre

Como nos toman el pelo a los españolitos todos ellos. Y cuando digo todos me refiero a todos estos, al Gobierno, al PPSOE, a Cs, a Potemos y a todo el arco parlamentario.Que poco respeto nos tienen



Hasta tengo miedo que toda esta mascarada no fuera un acuerdo entre todos para que no se hable en unos cuantos meses de los Pujoles, de los Gurteles, de los ERES y de los innumerables desmanes cometidos por todos ellos..



A QUE VIENEN SINO TANTAS COMTEMPLACIONES.