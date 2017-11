JxSí ganaría las elecciones en Cataluña y mantendría la mayoría con la CUP

El sí a la independencia en Cataluña se sitúa en el 48,7%

La encuesta se ha hecho sobre una muestra de 1.500 personas

Esteladas en Cataluña. Foto: Reuters

JxSí ganaría las elecciones al Parlament con entre 60 y 63 diputados, Cs sería la segunda fuerza con entre 25 y 26 diputados, y le seguirían el PSC (17-19), SíQueEsPot (12-14), el PP (10-11) y la CUP (8-9), según la estimación de voto de una encuesta del Centre d'Estudis de Opinió de la Generalitat (CEO).

Sumando los votos de JxSí y la CUP por la franja más baja que pronostica el sondeo lograrían juntos 68 diputados, lo que les permitiría mantener por un solo escaño la mayoría absoluta que tienen ahora en el Parlament, ha informado el CEO a través de un comunicado.

La encuesta se ha hecho sobre una muestra de 1.500 personas, con un margen de error de +-2,69% y se ha realizado entre el 16 y el 29 de octubre, por lo que finalizó después de que el Parlament ya hubiera declarado constituida la República.

JxSí tiene actualmente 61 diputados, por lo que según la encuesta podría tanto perder como ganar apoyos, mientras que la CUP tiene 10, por lo que retrocedería entre 1 y 2 escaños.

Cs se consolidaría como el principal partido de la oposición con los mismos diputados que tiene ahora o ganando uno, mientras que el PSC lograría entre 1 y 3 más de los 16 que tiene; SíQueEsPot crecería entre 1 y 3 respecto a los 11 actuales, y el PP ahora tiene 1 y los mantendría o perdería uno.

Así, la encuesta arroja que la situación en el Parlament sería la misma que la actual: JxSí y la CUP tendrían la mayoría en diputados por la distribución en escaños que da la ley electoral, pero no tendrían la mayoría en votos.

JxSí y la CUP sumarían el 45,9% de votos, mientras que los partidos contrarios a la independencia tendrían, todos juntos, el 50,9%; el 2,5 de votos irían a parar a otras formaciones y el 0,7 de votos serían en blanco.

El CEO pregunta a los encuestados por las actuales marcas electorales, pero de cara a las elecciones de diciembre no está claro que JxSí se vuelva a repetir, ya sea porque sus integrantes se presentan por separado o con una coalición más amplia.

El sondeo del CEO también pronostica una participación del 75%, 0,05 puntos más que en las elecciones de 2015, que supusieron un récord histórico en unas autonómicas.

La misma encuesta arroja que la CUP es el partido con más problemas para fidelizar a sus votantes: un 58,7% de los que votaron a los 'cupaires' volverían a hacerlo, mientras que un 24,4% optaría por JxSí y el 10,3% por SíQueEsPot.

JxSí es el grupo con los electores más fidelizados: un 83,6 volvería a optar por la coalición soberanista si se volviera a formar; este porcentaje en Cs es del 72,9%, en el PP del 68,9, el PSC del 67,7 y en SíQueEsPot del 67,1.

El sí a la independencia sube

Un 48,7% de catalanes quiere la independencia, un 43,6% la rechaza, el 6,5% no lo sabe y el 1,3% no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis de Opinió de la Generalitat (CEO).

Estos datos reflejan un crecimiento de más de siete puntos de los partidarios de la independencia respecto junio de 2017, cuando eran el 41,1%, y un retroceso de los detractores de casi seis puntos --del 49,4 al 43,6--, ha informado el CEO a través de un comunicado.

Este 48,7% es el apoyo más elevado que se registra a la independencia desde diciembre de 2014 --dos meses después de la consulta del 9N--, según el histórico de resultados que ofrece el mismo CEO.

En estos tres años, el porcentaje menor de partidarios de la independencia se registró precisamente en junio de 2017 con el 41,1%; el porcentaje más alto de contrario a la secesión es del 50% en junio de 2015, y el más bajo es de junio de 2016 con el 42,4%.

Por partidos políticos, el único electorado que se muestra dividido es el de SíQueEsPot: un 55,7% no quiere un Estado catalán; el 30,4 sí lo desea; el 13,3 no lo sabe y el 0,6 no contesta.

