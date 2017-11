El Gobierno se felicita por la normalidad en la Generalitat tras el 155 en Cataluña

haber uncuentodeterror.



anableelpais aburrida de vivir en su iglesiagargamel decide irse devacas y fuejuntoa sussbrina cmorodo enescobas a una isla en hawai.



anabelelpais:caacle cacle!



cmorodo:quicle quicle!



se maravilaron del paisaje paradisiaco, despues de paeear.



cmorod:nos daremosunchapuzon



anabelddiez:esto esvacacion.



interrumpe sanchomenendez:aagg bienvenidas, soy el curacamayor.



anabeldiezz:mucho gusto soy la brujaanabel.



sanchomenendez:las llevaré a conocer la aldea.



anabelelpais:encantada.



y en la aldea.



sanchomenendez:solo me falta una reina¿te gustaria ser mi esposa?



anabel como siempre fue feayvieja es la priemraque alguiens lepronoematrimonio:si sisicuando?



sanchomenendez:en cuantotermine elbanquetedelaboda.



anabel:invitaré atodas misamigasbrujas.



cmorodo:tia te precipitaste:



anael:es que estoy enamorada



cmorodo:lo entiendo estan feo.



sanchomemendez:elmenuseratiburonculebrasyarañas.



anabelelpais:nuncahe probado tiburonni morenas, pero deben ser deliciosas!



no me puedo casar asi con mi sotanamonja sucia que me pondré?



sanchomenendez:buscaremos una fajahawaiana



cmorodo:yousare un mumu de muchos colores



anabel:siempre y cuando premdomine el negro



cmorodo:donde vivire luego¿?



sanchomenendez se molesta:en otropais!



cmorodo:tia agata piensa abandonarme?



anbelelpais:de que hablas? por ahora solo me interesa mi atuednonupcial.



cmorodo:regresare a madridyosolita?



anabeldiezz semolesta:para qué te quiero en mivida!



cmorodo:sni snif nunca tecrei capaz de eso meeeaaahhh!



se va la morodo pero en el camino encuentra a lostertulioshablando.



sanchocolmenero: ella será la reina? elvolcán merece un mejorsacrifcio, está muymagrayhorripilante!



sanchomenendez:eslomenos malo que hallé, sie sposible arrojamos a su mocosatambien.



lamorodo va a informar a su tia en sucabaña:tiaanabel tiaanabel necesitohablarte...qé horrible te ves en sa faldajajajaja!



anaelelpais:no ahora!y no me faltes el respeto note rias de mi soy tu tia!



cmorodo:jajajajaja



anabelelpais:bata qé me ibas a decir?



cmorodo:ves ese volcán? despues de la boda a ti y ami nos rrojan vivas en él.



anabelelapis:no te creo,comolo sabes?



cmorodo:oí qe es sudios ytiene que ofrecerle doncellas ensacrificio, huyamos!



anael:si pero primeromecasorio



cmorodo: te arrojaran al crater despeus delaceremonia!



anabel:sino mecaso ahroa morire soltera y elarroz...!



cmorodo:ademas dijeron que habia riesgo de que el volcan se enfermara porque estas muy horripilanteviejamagra



anabel:Eso dijero?!!! me las pagarán!



sanchomenendez:ha llegado elmomentoestas listaa?



anabel:todavia, medespido de misborina



se acerca a lamorodo:te acuerdas de cebona?



cmorodo:miprimapodemitag....?



anabeldiezh:esa la traeras y ella tomará mi lugar.



cmorodohurra! parto de inmediato.



sanchomenendez:adonde va?



anabel:a traer una invitada especial a la sebona.



sanchomenendez:cuantos kilos es la sebona?



anabelpaizh:masdecien!



sanchomenendez:y si esperamos a la chica?



sanchocolmenero:será mejor bocado.



sanchomenendez:esperaremos a tu sobrina.



anael:gracias" y piensa "no sabe lo que les esperaji ji ji"



pensamientosanchomenendez:qué haré con estabrujatanviejayfea?



uanhroadespues lelga la morodo trayendoapenas a lacebona.



cebona:uuyu ya llegué albanquete.



sanchomenendezpiensa:ya era hora, bienvenida alparaiso le dice



cebona:donde está elbanquete?



sanchomenendez:anabeldiez no te ofendes si me caso con ella? je je



anabeldiezh:claro que no! todo queda en familia."peroquésinverguenza!"piensa anabelelpais.



sanchocolmenero:jajajaja nuestro dios sepondrafeliz eslaesposa indicada.



sanchomenendez:lepropondrematirmonio deinmediato



sebona te gustaría ser miesposa?



sebonaexpodemita:jejeje claro! perod espues de comer!



sanchomenendez:pronto! dispongan elbanquete par miprometida.



anabeladorna asebonaexpodemita: estos dson adornos para una novia,



sebona:y mi falda hawaiana?



anael:nohay una de tu tamaño en toda la isla ja ja ja!



sebona:la mandaré hacer.



momentos despues.



sanchomenendez:te gustala comida que preparamos?



sebonaexpodemita:tanto que no dejaré de comer en varios dias.



mientras anaelelpais ycmorod huyen mientras todos comen,no sin antes jurar no volver a las islas.



y expodemitasebona se casó con el sanchomenendez?



nose imaginan lo que pasó...todavía sigue comiendo ja ja ja !



28añosdespues...



expodemitasebona:qué manjares eñores! quémanjares!



encabronadosllenosdebilis sanchosmenendezycolmenero:temrminará de ocmer algún día?



no hay moraleja ja ja ja