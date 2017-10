Podemos se descalabra y es superado por Ciudadanos mientras el PP mantiene la distancia con el PSOE

Será verdad que POR FIN sus electores se han dado cuenta que...



1. Los amiguetes del 'Coleta' (gran parte de ellos) basicamente son unos paracaidistas que basicamente están ahi para su agenda propia (y de paso: Comer caliente).



2. Que sus criterios, ideas y objetivos no son homogeneos y son un cúmulo de muchas (lease: Confluencias) y que la



única idea que los une es: "Quitate de la silla que me ponga yo".



Hablando de criterios y tanto que criticaban 'el doble rasero' ellos son mucho peores puesto que ven la brizna en ojo ajeno pero no ven el tronco en el suyo. Creo que eso se puede definir como Cinismo.



3. Parten de ideas caducas (e incluso... contrarias a la democracia). Un parte de ellos se definen abiertamente como 'antisistema' y 'anticapitalistas'. Me pregunto cuanto componente anarquista está presente en ellos tambien.



Espero por el bien de las instituciones DEMOCRATICAS que ya hayan alcanzado su masa critica y a partir de aqui... ya sabemos que pasa cuando algo adquiere su masa critica (ahora que lo pienso: LOGSE, LOE y posteriores quizás no, pero bueno, que lo busquen en la wikipedia).



Tengo ganas que termine el 'espectaculo' que dan, ya que es previsible, monotono y sobretodo: Aburrido e impracticable.