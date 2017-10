Puigdemont contrata como "consejero" a un abogado belga que defendió a presos de ETA

Es vergonzoso, el Gobierno de Rajoy y PSOE se ha reido de los Españoles y de nuestros sentimientos, una vez mas, Sabian de sobra el riesgo de fuga de los Independentistas, dias antes, la espòsa de Pugdemont se habia marchado con sus hijos a Rumania, y han dejado irse a Pugdemont y los suyos a pedir asilo politico a un pais que dió y da refugio a etarras asesinos.



Esta claro el pacto entre politicos para seguir viviendo del bote y robandonos a todos, "hoy por ti, mañana por mi"", npo hay duda de esto, y no les va a pasar nada a ninguno, esto ya esta llegando a niveles insoportables, se rien y nos insultan a diario, y el Rey que tenemos no actua ni hace nada, tiene su sueldo millonario asegurado, y no quiere lios.



Vergonzoso y hasta cuando va a durar???



La respuesta es "Hasta que lo consintamos", y va camino de que pueden seguir engañando y robando impunemente.