Un protocolo impulsado por Aznar en la UE dificulta que Bélgica pueda dar asilo a Puigdemont

No entiendo nada. Si estaban como locos proclamando su republica, y ahora están sin cargo, sin sueldo, sin escolta y pidiendo asilo en Bélgica. Pero cuanto subnormal ha en esa Comunidad Autónoma . ¿De verdad se creían que la proclamación de independencia era valida? ¿Por qué no quitaron la bandera de España si ya no eran españoles?. De verdad no entiendo como hay tanto tonto en esa región.