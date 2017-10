Forcadell desconvoca la reunión de la Mesa del martes al acatar que el Parlament "se ha disuelto"

Cataluña debe seducir al resto de España



El recién cesado gobierno catalán y los anteriores (el no honorable Pujol, su hipo político Mas, …) han insultado gravemente a andaluces, extremeños, murcianos y demás españoles con la complicidad silenciosa de muchos catalanes no separatistas que consentían ya que con esas políticas, Cataluña conseguía mas y mas prebendas en detrimentos de las demás comunidades.



Esos nefastos gobernantes despilfarraban a manos llenas con embajadas catalanas, subvenciones y compra de medios de comunicación y voluntades con 76.000 millones de €uros que deben al resto de España, deterioraban la imagen de nuestro país en el exterior y rompían la convivencia entre la sociedad catalana, creando con temor, rotura y odio irreconciliable dentro de las propias familias, amigos y vecinos



Esos gobiernos publicitaron el boicot a los productos del resto de España, con unas listas de lo que no había que comprar y las alternativas de productos similares catalanes e incluso extranjeros. Muchas empresas perjudicadas, muchos empleados despedidos en beneficio de empresas catalanas, que eran silenciosamente cómplices.



Ahora lo que toca es poner fin de forma clara e inequívoca a tales desvaríos, el resto de España debe ser generoso y perdonar y los catalanes exigir con vehemencia responsabilidades políticas y jurídicas a los causantes(Gobierno, parlamentarios golpistas, ANC, Omnium Roures, TV3 y otros medios,…) embargo de bienes y recuperar lo posible el dinero malversado , recortar su déficit y seducir al resto de España



Buscar la comprensión y ayuda del resto de España y no pretender con nuevas argucias seguir de procurando nuevos privilegios insolidarios y que el resto de España no esta dispuesta a conceder ya que todos los ciudadanos de todas las comunidades somos iguales.



Si así lo hacen con dignidad y humildad recibirán nuestro apoyo. Quedamos vigilantes a la espera de su actitud y de la respuesta de la sociedad catalana el 21D