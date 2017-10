El exconseller Rull desafía al Gobierno y acude a su despacho, aunque se va poco después

Como no van a desafiar viendo a los blandengues, inútiles y cobardones que tienen enfrente. Lo raro es que no se haya quedado.



Estos del llamado frente constitucionalista les van a dar al final mucho mas de lo que pedían en sus mejores sueños.



No se van a independizar porque el resto de España vamos a ser su colonia. Para pensiones no habrá, pero para TV3, embajadas catalanas, Mossos y demás zarandajas va a salir de donde sea.



Como lo de los vascos, pero mas. Y luego, claro, detrás vendrán estos a pedir equiparación con ellos.



Pobre país. No levantaremos cabeza en la vida.