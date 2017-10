La manifestación masiva en el centro de Barcelona apoya las elecciones del 21D como salida al independentismo

33 y compañia ¿Estabais allí?. Probablemente no. No se lo que os diría TV3, pero allí calculando por m2 había unas 500 mil personas. Pensáis como hacéis vosotros que vienen en autobús. Eso es en la vuestras. Aquí vinieron en cercanías y sin incentivos. No admitís nunca que haya cientos de miles de ctalanes que no piensan como vosotros. Magnifica la lección de Derecho Constitucional de la Catedrática y magnífico Josep Borrell, con un gran CV. Un discurso claro y nítido con contenido, no los de exe-president Puigdemont, en los que nada se entiende ni clarifica, ya que a estas alturas seguimos sin saber si hizo la DUI o no y si se da´por dimitido ono. Tampoco Junqueras se aclara mucho. Solo que dice que a él no le cesa nadie. Supongo que quienes hacen esos comentarios boicotearán todo, pero si quereís que retorne el bienestar a este pueblo, dedicaros a preparar las elecciones, donde se decidirá el futuro con garantia y en orden. Buenas tardes/Bona Tarda