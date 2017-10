Podemos reconduce su estrategia y se vuelca desde este lunes en definir su proyecto para una "España plurinacional"

Pablo Iglesias, el culo no. A Podemos le hemos visto hasta el ojete, el plumero y hasta la campanilla. En Cataluña habéis apoyado el independentismo y ahora que éste está en baja forma, os colocáis en defensa de lo que habéis atacado: el Estado de derecho, la democracia, la unidad territorial etc.



Estar a favor del 155 (recurso in extremis para contra los golpistas) no es estar a favor del PP ni de nadie. Pero sois unos SECTARIOS Y DEMAGOGOS.



Por tanto, se os pueden caer los dientes hablando, justificando, etc., etc., pero muchos no olvidamos: PODEMOS = TRAIDORES.