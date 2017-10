El Gobierno anima a Puigdemont a participar en las elecciones del 21D y rehúsa valorar su mensaje

Ya se que lo que diga no tiene ninguna importancia pero al leer este articulo me dan ganas de deciros lo que pienso, mejor dicho lo que me sale del corazón:



Yo he sido un defensor de España aquí y fuera. Yo he soñado com mi España grande en Europa, con un papel fuerte en Latinoamerica y unas relaciones fuertes con el mundo Arabe, España un país del sur pero moderno y fuerte.



Un país donde se save vivir. Pero mis raices más profundas son Catalanas yo pienso en Castellano y Catalán y hay cosas que me gusta pensarlas en castellano (lengua que adoro) y otras con mi amado catalán. Fuera me han respetado como español.



Y en Madrid como catalán, he tenido socios en Madrid que adoran Cataluña. Al llegar a Barajas o al prat me sentia de nuevo en mi casa. Esto que digo era antes ahora siento una gran pena todo eso fué un sueño.



No estoy con los que declaran unilateralmente nada, entiendo el 155 y agradezco al presidente su acto de declarar elecciones tan rápido, pero hay algo que me atormenta, no puedo superar la idea de ver a un president de la generalitat como Puigdemont ni un día en la carcel, no soporto que se diga que es un golpista ni sea acusado de rebelión.



Por tanto si esto se materializa nunca, nunca más volveré amar a España y siempre siempre defenderá su inocencia y solo a mi Catalunya.