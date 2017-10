Puigdemont no se da por destituido y pide a los ciudadanos una oposición pacífica al artículo 155

No entiendo nada. Las televisiones españolas decían que no habría referendum el 1_O, dijeron que no habría urnas, dijeron que no se permitiría la convocatoria del referendum, dijeron que no se permitiría la declaración del DUI, dijeron que las fuerzas del estado se encargarían de que la gente no pudiera votar y ahora dicen que van a acabar con la independencia con el 155 sin violencia.



Ahora me explico porque ganó las elecciones el corrupto PP. No cabe un tonto más en España.