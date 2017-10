Sáenz Santamaría asume las funciones de Puigdemont y el BOE publica el cese de Trapero

No me cansaré de repetir que lo que más daño hace a esta gente es no comprar productos fabricados en cataluña.



Compra los que se produzcan en tu región o en otra menos favorecida, contribuirás a crear riqueza y puestos de trabajo en esas zonas que mas lo necesitan, piensa en los tuyos. Antes de comprar nada asegúrate mirando en la etiqueta donde está fabricado y si dudas pregunta. En internet hay muchas listas de productos catalanes y su alternativa. Ellos hacen lo mismo con los productos que están fabricados en el resto de España, no los compran.



Difúndelo y convence a tus familiares y amigos. Cuando vayáis al supermercado y observáis a alguien comprar algún producto catalán coméntaselo, que no contribuya a enriquecer a los independentistas. No contrates tampoco empresas catalanas, no son de fiar.