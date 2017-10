El Congreso paga 2 millones al año a los 17 diputados secesionistas catalanes

esto es un insulto a todos los que nos levantamos a las 7 de la mañana para ganar 1000 e. al mes. Esto no puede consentirse, y digo lo mismo que dicen mas arriba, y todos los demas cuanto cobran, porque entre lo que cobran y lo que roban así nos va.Luego nos quejamos de los no independentistas que no salen a la calle para luchar contra los independentistas, pero el resto de españoles somo igual, somos pasotistas y nos da igual.ESTO NO PUEDE CONTINUAR, SOBRA MAS DE LA MITAD DE LOS POLITICOS