Rajoy anuncia el cese de Puigdemont y convoca elecciones en Cataluña el 21 de diciembre

Rajoy, lo siento pero ni has disuelto el parlament ni has cesado a nadie, más que nada porque ya no reconocemos tu autoridad. Tú no disuelves ni un azucarillo en un café hirviendo. Por si no te has enterado ya no obedecemos nada que venga del estado de Turquía, digooooo..... España.



Si pones antena 3 y ves la plaça Sant Jaume me temo que tus ceses no han terminado de llegar.



El único gobierno legítimo de Cataluny es el que tenemos ahora. Tú quédate en la Moncloa con Felipito del Mojón haciendo ceses fantasma. Me recuerdas a Hitler los últimos días en su búnker ordenando movimientos a tropas que ya no existían.