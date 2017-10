770 420

La comunidad internacional cierra la puerta a la independencia de Cataluña

Puigdemont dice que "los catalanes siempre favorecemos los argumentos"

Mariano Rajoy, por su parte, "pide tranquilidad a todos los españoles"

La aprobación del Parlamento catalán de una declaración de independencia no ha cambiado nada y la Unión Europea sólo tratará con el Gobierno central de Madrid, según ha asegurado el viernes el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk. Una postura muy similar a la del gobierno de EEUU, que ha emitido un comunicado en el que asegura que apoya al Ejecutivo de Rajoy.

"Para la UE no cambia nada. España sigue siendo nuestro único interlocutor" dijo Tusk en Twitter. Tusk también instó a que España favorezca "la fuerza de los argumentos, no el argumento de la fuerza".

El presidente catalán Carles Puigdemont ha respondido inmediatamente al presidente del Consejo Europeo, también a través de Twitter, asegurando que "como sabes, los catalanes siempre favorecemos la fuerza de los argumentos. #paz #democracia #diálogo"

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha emitido a través de Twitter un comunicado en la misma línea de Tusk, donde afirma que "nadie en la UE va a reconocer" la DUI. También Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha señalado que "hay que evitar las fisuras, porque ya hay suficientes fisuras, fracturas".

Rechazo de los primeros ministros europeos

Los representantes gubernamentales de los países europeos también se han pronunciado en contra de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. El portavoz del Ejecutivo de Angela Merkel, Steffen Seibert, afirmó en un comunicado que su país apoya la "clara postura" del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en defensa del "orden constitucional", a la vez que subrayó que la "soberanía y la integridad territorial de España son y se mantienen inviolables".

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que Rajoy tiene todo su "apoyo" para "hacer respetar" el Estado de derecho en España, tras la declaración de independencia de Cataluña.

El ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, ha resaltado que Italia "no reconoce ni reconocerá" la DUI y ha calificado la decisión del Parlament de "gesto gravísimo y fuera del marco de la ley".

Reino Unido ha emitido un comunicado en el que afirma que "no reconoce y no reconocerá" la DUI, añadiendo que esta declaración "se basa en una votación que fue declarada ilegal por los tribunales españoles".

EEUU apoya a España

También ha reaccionado el Gobierno de EEUU, que en un comunicado asegura que "apoya las medidas constitucionales del Gobierno español para mantener a España unida y fuerte" y recuerda su "gran amistad con su aliado" en la OTAN. "Cataluña es parte de España", incide el documento.

Entidades supranacionales

La OTAN opina que la crisis en Cataluña debe ser resuelta "dentro del marco constitucional español" y subraya que España es un miembro "comprometido" de la Alianza Atlántica.

"El tema catalán es un asunto interno que debería ser resulto dentro del orden constitucional de España", han dicho a Efe fuentes de la OTAN.

También el secretario general de la ONU, António Guterres, ha animado a "buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española".

"El secretario general anima a todas las partes a buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española y a establecer canales políticos y legales", según su portavoz Farhan Haq al ser preguntado al respecto.

Escasos apoyos a la DUI

En consecuencia, los apoyos a la decisión aprobada hoy por el Parlament no han sido numerosos. De hecho, ningún país ha considerado aún a Cataluña como estado independiente.

Lo más cercano ha sido la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, que ha reaccionado citando un comunicado de su secretaría de Asuntos Exteriores, Fiona Hyslop, apuntando que "la gente de Cataluña debe tener la capacidad de determinar su propio futuro". "La declaración de independencia ha venido sólo después de que repetidas llamadas al diálogo fueran rechazadas", agrega, llamando a un "proceso de diálogo" que lleve a un camino "que respete la democracia y el poder de la ley". Añaden que la UE "tiene una responsabilidad política y moral para apoyar el diálogo para identificar cómo la situación puede resolverse pacífica y democráticamente".

Ni siquiera Estonia, uno de los países a menudo referidos por los líderes independentistas como modelo a seguir en su establecimiento como Estado-nación, ha apoyado la DUI. Su primer ministro ha tuiteado que su país "apoya la integridad territorial y la unidad de España. Los asuntos internos deben resolverse de acuerdo a su constitución y las leyes".

Dos frentes parlamentarios

El Parlament ha declarado constituida este viernes la República catalana independiente y ha dado luz verde a iniciar un proceso constituyente, aprobando una resolución de JxSí y la CUP que fija "instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República".

Justo después, el Senado ha votado a favor de la aplicación del artículo 155 para frenar la DUI. El acuerdo del Senado dando autorización al Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución se ha publicado este mismo viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La propuesta de resolución incluye la declaración de independencia que JxSí y la CUP firmaron el 10 de octubre sin que llegara a entrar en vigor y que establece lo siguiente: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano". Sin embargo, esta parte figura en la exposición de motivos de la resolución y por lo tanto no se ha votado.

La iniciativa, que se ha votado en urna y en secreto, ha tenido 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco entre los grupos que han participado en la votación (JxSí, CUP, SíQueEsPot y el diputado no adscrito Germà Gordó), mientras que PSC, PP y Cs han salido del hemiciclo en señal de protesta, y la portavoz de JxSí, Marta Rovira, había dicho poco antes en el pleno: "Hoy fundamos un nuevo país".

Rajoy pide tranquilidad

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reaccionado a través de la red social Twitter una vez el Parlament ha aprobado la resolución para la declaración unilateral de Cataluña, llamando a la calma a los españoles y asegurando que su Ejecutivo restaurará la legalidad en la región.

"Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña", rezaba el tuit del presidente, que en la mañana de este viernes ha acudido al pleno del Senado para defender la activación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención de Cataluña una vez el Parlament ha declarado la independencia de manera unilateral.

En dicha comparecencia, Rajoy ha asegurado que "no hay alternativa" a la aplicación del 155 y ha culpado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de haber elegido "él y solo él" de elegir el camino de la DUI.

