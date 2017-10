El Senado da luz verde a la aplicación del artículo 155 para frenar la DUI

ecoteuvenodejasuenfado o es hasta que unprogramasecancele?



y ahora ponenfotos muy jocosas de presentadores incitando al lector a leerydecir algo pero ya no puede.



nunca dije que tveno ganó nada en lospremiosiris este año porqe no ganó, no sé si la academia selecciona ganadores honestamente o solamente repartepremios a todos pordemagogia.



eldepasapalabra no mereciaese premioiris por toda polemicaverbal qe permitió en el trancursodelprograma qe clona al verdaderopasapalabra dodne tampoco es justo en eltiempo del rosco pero salva laconfusion delagentefamosa que hace equipo con concursantes algo que no hay enestepasapalabra, yclaro es mejor presentadorjordihurtado.



nunca lo dije enmofa a la presentadoratve, ayer me acordé qe historiacine estaba nominada pero tambien si dan a presentadora(a) unpremio ofama tiene qe aclarar muchas cosas de su vida personal y de los rumores qe se han contado de supersona en ultimos años sin embargo escuestionable la academia del porqé no le dieron elpremio.