El Parlament aprueba la resolución para declarar la independencia unilateral de Cataluña

La votación se ha realizado sin gran parte de la oposición

Rajoy recurrirá ante el TC la declaración de independencia

El Senado ha aprobado la aplicación del 155 en Cataluña

EN DIRECTO | Todas la novedades de la jornada. El Parlament ha declarado constituida este viernes la República catalana independiente y ha dado luz verde a iniciar un proceso constituyente, aprobando una resolución de JxSí y la CUP que fija "instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República". Justo después, el Senado ha votado a favor de la aplicación del artículo 155.

La resolución incluye la declaración de independencia que JxSí y la CUP firmaron el 10 de octubre sin que llegara a entrar en vigor y que establece lo siguiente: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano". Sin embargo, esta parte figura en la exposición de motivos de la resolución y por lo tanto no se ha votado.

La iniciativa, que se ha votado en urna y en secreto, ha tenido 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco entre los grupos que han participado en la votación (JxSí, CUP, SíQueEsPot y el diputado no adscrito Germà Gordó). Gran parte de la oposición (PP, Ciudadanos y PSC) se ha marchado antes de que comenzase la votación.

JxSí y la CUP han forzado que la votación sea secreta para tratar de blindarse ante posibles querellas de la Fiscalía General del Estado, y el portavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, les ha afeado que no dieran "la cara" en una votación de este calado. Si se tiene en cuenta que JxSí y la CUP suman 71 diputados en la Cámara, un diputado de uno de los dos grupos no ha votado a favor de la resolución: lo ha hecho por alguna de las otras dos opciones o bien en contra o en blanco. Además, JxSí, la CUP, SíQueEsPot y Gordó suman 83 diputados, por lo que, a tenor de los votos finales -82-, una persona de alguno de estos dos grupos no ha querido participar en la votación.

Antes, Forcadell ha leído ante el pleno la declaración de independencia que firmaron los diputados de JxSí y la CUP el 10 de octubre en el Auditorio del Parlament; y, tras anunciarse el resultado de la votación, los diputados y los miembros del Govern han aplaudido y han cantado 'Els Segadors'.

El contenido

La resolución que se ha votado incluye peticiones al Govern como "la de promover ante todos los Estados e instituciones el reconocimiento de la República Catalana"; la integración en la Generalitat de los funcionarios del Estado que lo deseen; el impulso de un Banco Central de Catalunya, y proponer al Reino de España una repartición de activos y pasivos.

Antes de esta propuesta de resolución se ha votado otra que declaraba "el inicio y apertura del proceso constituyente" como fase previa a unas elecciones constituyentes que alumbren el Parlament que redacte una constitución de Catalunya.

Los letrados del Parlament habían advertido previamente a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa de que no se podía votar la resolución por ser inconstitucional, pero JxSí ha hecho valer su mayoría en el órgano y ha impulsado la votación.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha seguido el pleno desde su escaño y también ha votado la resolución, pero no ha tomado la palabra ni en la sesión del jueves ni en la del viernes. Sí ha hablado instantes después de la aprobación para pedir afrontar con paz, civismo y dignidad la República catalana: "Vienen horas en que a todos nos corresponderá mantener el pulso de este país" con estos valores. Lo ha dicho al dirigirse a los diputados y alcaldes que han llenado la escalinata del Parlament tras aprobarse la República.

Unos minutos después, en Twitter, el president ha vuelto a expresarse: "Cataluña es y será tierra de libertad. Al servicio de las personas. En los momentos difíciles y en los momentos de celebración. Ahora más que nunca", ha dicho.

Al mismo tiempo que se celebraba la votación, cientos de personas que se concentraban a las afueras del Parlament en favor de la independencia han coreado los 'síes' que Forcadell iba leyendo.

Unos minutos después de la votación, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, ha querido tranquilizar a los ciudadanos en su cuenta oficial de Twiiter. "Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña", ha escrito.

El Senado da luz verde al 155

Por su parte, el Pleno del Senado ha aprobado por 214 votos a favor, el 81% de la Cámara Alta, la autorización al Gobierno para que aplique las medidas que aprobó hace casi una semana en Cataluña en amparo del artículo 155 de la Constitución. La votación se ha producido una vez que el Parlamento de Cataluña ya había aprobado la declaración de independencia.

La votación final ha sido 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención, durante la cual ha permanecido en el hemiciclo todo el Gobierno, encabezado por Mariano Rajoy. Se han ausentado del Pleno durante la votación los senadores socialistas José Montilla y Xisco Antich, ex presidentes respectivamente de Cataluña y de Baleares.

Han mantenido el respaldo a las medidas para las que el Ejecutivo pedía autorización el PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro, Coalición Canaria-AHI y Agrupación Socialista Gomera, mientras que han votado en contra ERC, PNV PDeCAT, Compromís y EH Bildu. Sólo se ha producido una abstención, de la senadora de Nueva Canarias.

La votación se ha producido seis horas después de que arrancara el Pleno del Senado a las diez de la mañana y una vez que ya el Parlamento de Cataluña, en una sesión plenaria simultánea, ya había aprobado la declaración de independencia.

El Gobierno recurrirá la DUI

El Gobierno de Mariano Rajoy recurrirá ante el Tribunal Constitucional la declaración de independencia aprobada este viernes, según han informado fuentes de Moncloa.

Además, las mismas fuentes han señalado que, una vez que el Senado haya aprobado las medidas del artículo 155, el Ejecutivo iniciará su aplicación de forma inmediata en el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo del PP ha hecho este anuncio minutos después de que el Parlamento catalán haya declarado constituida la República catalana independiente y haya aprobado iniciar un proceso constituyente.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha decidido no suspender la DUI y se ha dado un plazo tres días de plazo para deliberar sobre la manera de proceder después del recurso de amparo presentado por el PSC contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar la propuesta de resolución.

