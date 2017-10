JxSí propone que se vote la aprobación de la república de Cataluña hoy mismo en el Parlament

Empresas Catalanas que siguen perseverando y empecinadas en permanecer en dicha "republica"



Seat.... no comprar



Nissan.. no comprar



Honda... no comprar



Freixenet. no comprar



Todo tipo de artículos producidos por el campo en cataluña.



Los "payeses" payasos siguen como destripaterrones descerebrados atendiendo a la llamada de "el golpe de estado"



No comprar ningún producto del campo catalan