Rajoy subraya ante el Senado que la situación en Cataluña es "excepcional" y por eso requiere el 155

El día de la Bestia pasó de puntillas.



Ayer no estaba para nadie, se encerró en su despacho dándo vueltas y mirando las paredes mientras intentaba calmar su ánimo.



Los que tienen su permiso para afirmar en público que son sus amigos y que le llaman, sea cierto o no, puesto que no es algo personal, solo electoralismo, salir en la foto pero sin foto.



Los otros que tienen su permiso para hablar bién de él, afirmar que es una buena persona, cargada de buenos sentimientos. Las periodistas que se cuelan en las tertulias a decir con cara desencajada, manos temblorosas y ojos de terror que se preocupa de las familias que cobran una pension y mantienen a sus nietos. Como si no fuera su obligación preocuparse de sus nietos y no de sus abuelos, que lo que tienen esos ultimos no se lo deben nio a ´el ni a su bondad.



Mientras tánto se acostó a echar una cabezadita, cerró los ojos y vió aquella imágen reconfortante del macho cabrío que da vueltas alrededor de una hoguera por la noche y le mira con sus ojos rojos como la sangre. Se reconforta con esa visión del mundo de los sueños y las ilusiones.



Decepcionado por ver que otros no son tan idiotas como él pensaba, a pesar de que hizo todo lo posible, y les puso en bandeja tántas y tántas cosas, mientras nos tenía a todos engañados como buena Bestia que és, de que el diablo no existe, y está disfrazado de buenos sentiemientos.



Mientras tánto aquellos que tienen prohibido acercarse por el cámara mientras el está alli, porque hace unos años de insultaron en público, siguen con su penitencia de no pisar la misma sala pública que la Bestia, mientras afirman después que se han reunido en secreto. afirmación conveniente y fruto de la benevolencia de la Bestia.



Otra vez será, no ha podido ser, no ha podido desatarse ese poder que alberga su alma y por el que tán pacientemente ha esperado a darle rienda suelta.