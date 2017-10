El Gobierno se harta de Puigdemont y deja todo listo para aplicar el 155

Yo espero que toda la cúpula acabe entre rejas, y no sólo el desgraciado de Puigdemont. Él, es sólo uno, y ahí hay más gente que está haciendo lo mismo que él.



Por favor, está Junqueras, está Turull, está Forcadell, etc. etc.



Por cierto, a ver si en televisión empiezan a pronunciar bien For- ca- dell, y no, Forcadel.



Es ll de pollo, y se pronuncia igual.