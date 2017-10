770 420

Puigdemont descarta convocar elecciones en Cataluña y deja en manos del Parlament la respuesta al 155

Ayer mismo Puigdemont parecía decantarse por la DUI en el Parlament

Durante la jornada de hoy la opción de las elecciones había ganado peso

El Parlament determinará cómo reaccionar ante la aplicación del 155

EN DIRECTO | El Parlament debate en pleno la respuesta al 155. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha descartado este jueves durante su declaración institucional, que ha durado apenas cinco minutos, convocar elecciones en Cataluña al considerar que no existen garantías suficientes, rompiendo de este modo con el principal escenario contemplado durante la jornada. Así, ha dejado en manos del Parlament catalán cómo actuar ante la aplicación del artículo 155.

En este sentido, Puigdemont ha decidido que "la mayoría del Parlament determine" cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el pleno que se está celebrando esta tarde y tras asegurar que ha querido agotar todas las vías para una solución dialogada para un conflicto político.

"He estado dispuesto a convocar estas elecciones con garantías para que se hagan con normalidad, pero ha sido imposible", ha dicho Puigdemont, añadiendo que no ha obtenido una "respuesta responsable" por parte del PP y que no puede aceptar las medidas anunciadas por el Gobierno central.

Culpa al PP de añadir tensión

Puigdemont ha criticado que ha sido el Gobierno central quien no le ha dado las garantías que pedía y le ha reprochado que, en vez de apostar por una solución dialogada y pactada, "han aprovechado esta opción para añadir tensión en un momento en que hacía falta distensión".

Ha considerado que, no solo no tenía garantías de que no se intervendría la autonomía, sino que ha visualizado cómo se mantiene la "actitud vengativa" del Estado, que no está dispuesto a frenar la represión que ya está aplicando contra Cataluña.

Puigdemont ha reivindicado que, tras haber contemplado unas elecciones para dar una salida dialogada al conflicto, nadie le podrá reprochar nunca no haber estado dispuesto a hacer "sacrificios" y ha acusado al Estado de actuar con absoluta irresponsabilidad.

Además, ha criticado que el Gobierno central ha optado por abonar el clamor de 'A por ellos' contra Cataluña, en vez del clamor de 'Con ellos', que hubiera permitido una salida pactada: elecciones autonómicas a cambio de que se renunciara por completo a la aplicación del 155.

El presidente catalán ha pedido a la sociedad catalana que en los próximos días actúe con paz y civismo y ha concluido: "Sólo de esta forma podremos acabar ganando". Puigdemont ha admitido que su potestad para convocar elecciones autonómicas en Cataluña "expira" cuando el Senado apruebe el 155.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, aseguraba en la Comisión del Senado creada para analizar las medidas del Ejecutivo, justo durante la declaración de Puigdemont, que el Gobierno cumple "con una obligación legal, democrática y jurídica" al aplicar el artículo 155 de la Constitución tras el desafío independentista de Cataluña.

Desde las 18:00 horas se celebra un pleno en el Parlament en el que se estudia cómo responder al artículo 155 que el Gobierno activará previsiblemente este viernes y en el JxSí ya ha propuesto declarar formalmente este viernes la independencia.

Cambios de guión

En las últimas horas se había barajado la posibilidad de que Puigdemont anunciara elecciones anticipadas en la declaración institucional que había sido programada inicialmente para las 13:30 horas, después para las 14:30 horas, suspendida posteriormente y convocada finalmente para las 17:00. Según informaba TV3, este cambio en la agenda se debía a que el presidente catalán no había recibido garantías suficientes de que si convoca elecciones se suspendiera el artículo 155, un extremo que ha acabado confirmando en su comparecencia.

Los rumores de unas posibles elecciones anticipadas habían generado malestar entre los miembros de ERC, PDeCAT y la CUP. Desde ERC, el caso más representativo había sido el del diputado en el Congreso Gabriel Rufián, que había metaforizado con Puigdemont como un 'Judas Iscariote' con el siguiente mensaje: "155 monedas de plata". Desde la CUP, el diputado Carles Riera lamentaba que la opción de elecciones autonómicas anticipadas hubiera "ganado peso". El rumor también llegaba a las filas propias. Varios dirigentes del PDeCAT anunciaban que se daban de baja en el partido y dejaban su acta de diputado en el Parlament.

