Finaliza sin un acuerdo claro la reunión de Puigdemont con consellers, partidos y entidades tras siete horas

Algún día alguien nos tendrá que explicar a todos los catalanes, por qué el gobierno de la Generalitat se reune con representantes de "entidades soberanistas", que no ostentan representación parlamentaria alguna, ni nadie les ha votado y que no se definen como organizaciones políticas, para decidir qué decisiones políticas debe tomar el Govern de la Generalitat.



¿Qué les debe el actual Govern a estas entidades?. ¿Para qué nos llaman a votar a todos los catalanes, si sólo dan valor a la opinión de unos pocos?. Siendo muy optimistas, los socios o afiliados a ANC y Omnium no llegan a sumar los 200.000 que, dentro de una población de más de 7.000.000 de habitantes, no representa ni el 3%.



Lo dicho, alguien algún día tendrá que explicarlo. Entre tanto, así nos va.