El portazo de Puigdemont al Senado aboca a la versión 'dura' del 155

Partiendo de la base de que no me gusta el PP y que ha actuado muy mal , me falta en tu explicación un apunte hacia el Sr Puigedemont que es igual de cacique ( o más ).



El Sr P se ha pasado la democracia por el arco del triumfo , aprueba leyes sin la mayoria dictada por el Estatut , no da voz a la oposición , tiene el Parlament cerrado , no tiene la mayoria social .......y sigue y sigue y sigue.



Estamos en manos de inútiles , solo que ahora en uno de los casos lo amparan las leyes y al otro no .



Lo del 1 O fue una trampa muy bien orquestada y la policia entro al trapo , desde aqui se hacia llamamiento a ir a votar con la familia , era un dia festivo y aunque es verdad que huberon heridos no es tanto ni tan poco como se cuenta , así que de nuevo las dos partes mienten.



Me podrias explicar que defensa tenemos los catalanes que no queremos la independencia ? o tú también eres de los que cuentan los votos del día 1 O y dicen que son válidos .Sin censo , sin control , votando varias veces , contabilizando votos en colegios que estaban cerrados por los mossos....etc , etc, etc .



Insisto ambos son IGUAL DE MALOS , pero en este caso uno lleva a la gente a la ruina , quiere un conflicto civil en la calle para que resuene en Europa , quieren heridos y tienen un plan de ocupaciónpara puertos , aeropuertos y defensa del pressident y su govern ( por cierto ya veremoss quien queda porque van a dimitir unos cuantos ).



A nadie le gustan los palos , pero a nadie tampoco le gusta que le den por saco y le arruinen la vida .



Se objetivo y mira a los dos lados de la calle y sobre todo preocupate un poco más de los que en Catalunya hace tiempo que no tenemos voz .



Un saludo