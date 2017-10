Junqueras dice que el Gobierno no les ha dejado otra opción que proclamar "una nueva república"

Fernando Trías de Bes. Catalán de Barcelona de tota la vida. Emprenedor, intel-ligent, despert, currant, esportista, assenyat. Lo de la “herencia” de Pujol le cogió, como a tantos, con el pie cambiado. Pero ya ha calado la irracionalidad nacionalista y denuncia sin tregua la ruina a la que nos conduce. Es guanya la vida amb la seva feina, no llepa subvens de tots els catalans. Paga sus impuestos aquí.



Xavier Sala-i-Martín. Catalán de madre segoviana, nacionalizado estadounidense. Profesor, académico, teórico. Dejó el liberalismo para adorar a lanació y pasarse al discurso neonazi y supremacista. Es un ciego defensor de la secesión, por encima de cualquier consideración racional: los catalanes que no llevan la cubana “son menos catalanes“. En pago por sus servicios obtuvo un espacio en TV3%, con el que ingresó €60.000 netos para él por 8 programas. No sabem si paga impostos a Catalunya o als EEUU.



El economista nacionalista de las chaquetas de domador replicó a Trías de Bes su artículo en Ara desmontando las trolas de Junqueras. Trías de Bes le replica … y es tremendo:



“Per a @xSalaimartin Si fas RT els teus seguidors podran llegir la meva resposta.



Estimado Xavier,



Gracias por tus tuits comentando mi artículo. Sabes que te tengo un enorme respeto y admiración como colega y economista. Hay algo que especialmente aprecio y es que contigo se puede hablar desde la razón y los hechos, y no desde las emociones. Y estamos en unos momentos con las emociones tan a flor de piel que queda poca gente que lea y escuche o, por lo menos, trate de cuestionarse sus propias ideas.



Contesto rápidamente tus tuits, uno por uno.



1. En el primero me preguntas que si afirmo que se han ido empresas que totalizan el 20% del PIB catalán, cómo es que no se ha ido ni un solo puesto de trabajo.



Dos matices antes de responder. El primero es que son el 30% y no el 20%. El segundo es que fui especialmente cuidadoso en el artículo de decir que “las empresas que habían cambiado de sede totalizan una facturación equivalente al 30% del PIB”. Obviamente, sé lo suficiente de economía como para saber que el 30% del PIB no se ha ido. Vamos, es que si se hubiese ido el 30% del PIB ya, la leche en empleo se habría escuchado hasta en Japón. El artículo trata únicamente de exponer una falta de rigor en el dimensionamiento del problema por parte de Oriol Junqueras.



Dicho esto, sería incluso correcto decir que la empresa se va como sí digo en la primera ocasión porque una empresa que cambia de sede social deja de ser una empresa sita en su localidad. Puede tener sus trabajadores o sus operaciones en Catalunya, pero la empresa, como persona jurídica que es, se ha ido. Pero como no se trata ahora de entrar en una discusión semántica, lee bien el artículo y verás que matizo DOS VECES que son cambios de sede y que su total de cifra de negocio equivale al 31% del PIB. En ningún momento he dicho que ese PIB se haya ido ya ni que se hayan ido operaciones y personal. Lo digo dos veces bien claro: “han canviat de seu el 20% de les empreses grans, que sumen una xifra de negoci equivalent al 30% del PIB”.



Coincidirás conmigo en que soltarle a un centenar de empresarios que no pasa nada si 800 empresas cambien de sede porque se quedan 250.000 cuando las que han movido sede totalizan el 30% del PIB es un insulto a la inteligencia de cualquiera. O Junqueras lo sabía, y su cinismo no tiene límites, o lo ignoraba y quizá sea más preocupante.



Por otro lado, afirmar que no se ha ido ningún puesto de trabajo al día siguiente o a los pocos días del cambio de sede de una empresa es hacer trampas porque todavía no ha habido tiempo. Es como si yo te digo que me voy de viaje a China, doy un paso y me dices que no me he ido porque todavía estoy aquí. Espera un poco y verás. En esto es lo mismo: el tiempo irá produciendo estos desplazamientos de personal. Más adelante te lo explico.



La cuestión que mucha gente está preguntándome en redes sociales es si esto realmente supondrá fuga de empleos y de PIB y mi respuesta es muy clara al respecto. Puedes leer mi artículo de la semana pasada en el ARA. La respuesta es que si se produce DUI sí que lo habrá. Es inútil analizar los efectos del cambio de sede sin producirse la DUI porque las empresas, mientras no haya DUI, no tienen por qué mover ficha. El cambio de sede es el paso previo a tener libertar para mover personas y actividad si se produce una DUI.



Pongamos que sí se produce la DUI. ¿Se irán personas y operaciones? Sin duda alguna. Pero para responder es esencial considerar el sector de actividad. Sería muy largo de exponer aquí, pero te recomiendo que examines la Ley del Medicamento, por ejemplo, que vincula sede social (debe ir impresa en la caja del medicamento) y su impacto en actividad. Las farmacéuticas se verían obligadas a desplazar parte de su actividad mientras Catalunya no fuese reconocida por un puro tema de costes derivada de la Ley del Medicamento.



Habla con directivos de multinacionales. Yo lo he hecho y todos coinciden: están obligados a respetar la legalidad vigente. Si Catalunya no es reconocida, no pagarán impuestos a la Agencia Tributaria Catalana y si ésta les requiere a hacerlo, desplazarán sus actividades por entero para no tener problemas. Por eso están moviendo ya la sede. Pero no porque no sean independentistas o unionistas. Porque sus multinacionales no les permiten operar fuera de una legalidad internacional.



Te recomiendo también que leas lo que dice la ley de Sociedades sobre sedes sociales. La sede social no solo es una dirección en la escritura notarial porque podrían darse fraudes de ley. La ley obliga a que haya toda una serie de funciones directivas y administrativas en la sede social o no podrá ser considerara como tal. Por tanto, puedes estar seguro que el cambio de sede, para estar dentro de la ley, les obligará a desplazar personas. Lo van a hacer seguro porque si no, no es válido.



Tema homologaciones. Sector alimentación, cárnico, bebidas… Muchas empresas perderían sus homologaciones europeas si Catalunya no es reconocida por la UE, por lo que estarán obligadas a desplazar operaciones. Sé de primera mano que algunas ya lo están haciendo.



Sector textil. Los aranceles que supone estar fuera de la UE equivaldría a que Turquía vendiese a un país de la UE. Los empresarios del textil con los que he hablado estiman un 20% de aumento de precios de sus productos fuera de Catalunya. Me dicen que es inviable, que habrían de producir fuera.



Luego está el tema “compliances”. Cada vez está más duro. No puedes trabajar para ciertas empresas ni para el sector público si, por ejemplo, no estás al día en pagos a la Seguridad Social. Una empresa a la que sus trabajadores le pidan que ingrese la SS en la Agencia Tributaria Catalana estaría tal vez obligada a hacerlo, pero la española le diría que está faltando a esa obligación, y quedaría fuera como posible proveedor de sus principales clientes. A nivel “compliance”, los impactos de una DUI son tremendos y provocaría muchísimos desplazamientos de operaciones.



Sector asegurador. El viernes hablé con directivos del sector asegurador. El 32% de las pólizas se hacían en Catalunya. Los cambios de sede de empresas aseguradoras, debido al sistema legal de registros, hará que a partir de ahora las estadísticas muestren que solo el 5% de las pólizas sean catalanas, según sus estimaciones. ¿Sabes las consecuencias que tiene esto a nivel financiero? ¿Reaseguros? ¿Colaterales? ¿Ubicación de las cuentas financieras que dan soporte a los riesgos actuariales?



Este es un ejemplo del impacto de los cambios de sede sobre las estadísticas, que es un capítulo aparte. ¿Sabes cuántos inversores tomarán decisiones de inversión distintas a las que habrían tomado a partir de ahora por culpa de las estadísticas alteradas sobre Catalunya al estar tanta facturación domiciliada fuera? El cambio de sede también afectará a muchas estadísticas empresariales y Catalunya va a perder enteros ahí.



Sería muy largo continuar. Dependerá de cada sector, pero una DUI, estimado Xavier, conllevará fuga también de personas y de operaciones. No tengo duda alguna. Este no es un asunto ni teórico ni académico. Es un asunto de prácticas empresariales en relación a vacíos jurídicos.



No entro a valorar el impacto fiscal en Impuesto de Sociedades. Una empresa con operaciones en un territorio y sede social en otro lo tiene chupado, caso de Irlanda lo conoces bien, para derivar beneficios a la sede y no tributar en origen. Pero este es otro capítulo.



O sea, que si queremos medir el riesgo que supone un cambio de sede para la economía catalana, coincidirás conmigo que hemos de cuantificar cifra de negocio en relación al PIB como unidad de medida de riesgo, que es lo que he hecho en mi artículo. Mientras no haya DUI que nadie me diga que no se han ido personas ni operaciones porque ESE NO ES EL DEBATE. El debate, por lo menos económico, es cuánto PIB y empleo se puede ir si hay DUI. Si no hay DUI tira mi artículo y tus contestaciones a la papelera porque son absurdas.



He oído decir a personas que todos estos riesgos de los que hablo son falsos porque si España no reconoce a Catalunya entonces las empresas tienen cobertura jurídica y siguen perteneciendo a la UE. Esto equivale a decir que declaramos la independencia pero no la hacemos efectiva, que la declaramos pero nada cambia. Es absurdo. ¿Para qué se declara entonces? Dejemos de jugar a las contradicciones.



En resumen, el asunto, como podrás leer en mi artículo de la semana pasada, es un tema de vacío jurídico mercantil y comunitario. Y creo que los economistas debemos dejar hablar a los empresarios de cada sector para que expliquen y clarifiquen a la población cómo les afecta.



2. En el segundo tuit (y ulteriores) dices que culpo al niño de que le roben la moneda. Y que la culpa no la tiene Junqueras, sino la respuesta virulenta de Rajoy. Y pones un ejemplo: “La violé porque llevaba minifalda”. Me pides que no caiga en eso.



Caray, Xavier, somos buenos amigos y sabes que soy incapaz de pensar ni decir algo así. No me gusta la analogía pero con el máximo respeto para quien haya sufrido esta agresión alguna vez en la vida, déjame decirte que la minifalda se la ha puesto Rajoy y quien está a punto de violarle es Junqueras. Es muy sencillo. Los empresarios no trasladan sus sedes sociales porque Rajoy aprobase un Real Decreto. Las trasladan para protegerse de una DUI. Sé de empresarios catalanes que han llorado en el notario el día que firmaban. Lo hacían contra su deseo pero porque tenían que preservar su seguridad jurídica. Rajoy, su decreto y sus respuestas les importa un comino. Solo temen la declaración unilateral. Es más, el Real Decreto solo era para agilizar trámites de La Caixa y alguna empresa del IBEX. El resto de empresas tienen Consejos de Administración que representan a la totalidad del capital. Además, la Junta de Accionistas puede revocar la decisión.



Míralo al revés. Sin DUI a la vista, ¿se habría cambiado de sede alguna empresa? No. Modifican su sede social por el riesgo de DUI. ¿Entramos a valorar si la DUI es una respuesta a un 155 de Rajoy? Tengo mi opinión al respecto, pero no me quiero alargar: la unilateralidad, sea una respuesta o no a una provocación, es la madre del problema empresarial que se nos avecina. Sino no se irían empresas. La unilateralidad es una barbaridad porque nos sitúa un vacío jurídico empresarial de impacto directo en la actividad local.



Los empresarios son (somos) supervivientes. No son (somos) políticos. Solo quieren (queremos) que sus (nuestros) negocios sobrevivan y se van (nos vamos) ante la amenaza de una independencia no acordada y unilateral. Para los empresarios, que sea más o menos legítima la DUI, les da igual. La ley, primero. La democracia, después.



Artur Mas dijo hace varios años que quería una Catalunya business friendly. Escribí un artículo al respecto en el ARA sobre ello. Pues esto que estamos viviendo es lo opuesto. Las empresas e inversores huyen de la inseguridad jurídica como de la peste.



Nada más, perdona la extensión. Me dejo cosas en el tintero. Cuando quieras comentamos. Sobre todo, no quiero perder a un amigo a quien, aparte de la economía, me unen, nos unen tantas cosas personales que aquí no toca airear en público.



Te tengo un gran respeto y admiración profesional, y espero que todo esto que estamos viviendo en Catalunya se reconduzca a través de la política y no de la confrontación entre ciudadanos. Porque esto no es un problema solo contra el PP, Rajoy o los españoles. Es con la otra mitad de los catalanes.



Yo personalmente he sido totalmente dialogante y comprensivo con el procés, porque, como tú, soy un liberal y creo que todo se puede y debe hablar, y dirimir y votar. Pero lo que no puedo aceptar es que cuando no consigues lo que quieres, ni que sea una solicitud de referéndum, se vulnere la ley. Los días 6 y 7 de septiembre fueron los días más tristes de la historia jurídica de Catalunya. Aquel día se violó el llamado Principio de Jerarquía Normativa, un principio esencial en la convivencia entre ciudadanos y que garantiza la paz y la estabilidad de cualquier sociedad. Violado el Principio de Jerarquía normativa, no queda nada, Xavier. Ni siquiera democracia.



Yo he respetado, y respeto, a los independentistas porque tenéis derecho a vuestra dignidad. También la dignidad de los que quisieron votar y los aporrearon, por supuesto. Lo condeno totalmente.



Pero los no independentistas también tenemos derecho a nuestra dignidad. Y desde el día 6 y 7 de septiembre se traspasó la línea de la reivindicación democrática y se vulneró la dignidad de, por lo menos, la mitad de la ciudadanía de Catalunya. La violación del Principio de Jerarquía Normativa del Derecho es más sagrado que el derecho de voto porque es la única garantía que tenemos de que nos tenemos todos en cuenta cuando nos gobernamos.



Y por ahí no paso. Por eso mi artículo tan contundente con Junqueras. Sabes que no soy así, pero han pisado mi dignidad y he decidido decir basta.



No reconozco ya a Puigdemont ni a Junqueras como mi presidente o vicepresidente porque han violado mi dignidad, del mismo modo que muchos independentistas no sentís a Rajoy como presidente porque consideráis que ha violado la vuestra.



Te envío un afectuoso saludo, Xavier. Desde el aprecio enorme que sabes que te tengo.



Fernando Trias de Bes



P.S. He decidido dejar Twitter, así que he entrado solo para responderte. Te agradecería que menciones este tuit para que tus seguidores puedan leer mis respuestas. Sé que no te habré convencido de nada pero en estos momentos tan duros me has dado al menos una oportunidad para desahogarme y expresarme. Gràcies i fins aviat!”



Gràcies, Fernandu, por desnudar el fanatismo nacionalista y cómo el CATexodus está hundiendo en 15 días el que els catalans hem bastit en 80 anys.



Dolça i enfonsada Catalunya…