Bescansa critica que Podemos no tenga "un proyecto político para España"

No nos engañemos, Podemos SI tiene un proyecto político para España : DESTRUIRLA.



Proyecto en el que por cierto estaba Bescansa .... hasta que la marginaron.



Mucho inocente de buena fe votó a Podemos pero dejará de hacerlo.



Por su idea de España y por sus corruptos : Pablo Iglesias cobrando en paraísos fiscales, Monedero engañando a Hacienda, Echenique pagando en negro, Errejón con beca black, Espinar especulando con vivienda oficial etc. etc. etc. .... demasiado corrupción para tan poco poder.



Estos han llegado ya corruptos al Poder.