Daniel Lacalle: "A diferencia de Cataluña, Londres hace todo lo posible para conservar sus empresas"

Cuando seáis independientes, y tu querido Estado catalán te quite tus ahorros, tu casa y tu coche porque no hay dinero para pagar, cuando tus padres y abuelos no cobren pensión porque no hay dinero para pagar, cuando te echen del trabajo porque tu empresa se ha ido ante la inseguridad jurídica de tu nuevo querido Estado y por quedar fuera de la UE, cuando no puedas viajar a ningún otro país, ni puedas comer ni comprar nada que sea importado por los precios brutales que van a tener esos productos, cuando no tengas que comer, cuando pase todo eso y veas a tus queridos políticos (Puigdemont, Junqueras, Romeva...) con todo su dinero en Andorra, entonces vuelves por aquí, nos cuentas qué tal te va en la miseria y nos dices de nuevo independencia, presos políticos, represión, y todas las chorradas que soltáis por la boca y repetís como buenos borregos lo que ordenan tus pastores estelados.



Lacalle te puede gustar más o menos por sus ideas, pero en esto tiene toda la razón del mundo, y no sólo lo ha dicho él, lo dicen todos los economistas con 2 dedos de frente.



El otro día un economista de prestigio comentó "off the record" que le preguntó a los economistas que han hecho los números para el Govern en esa Arcadia Feliz, y le confirmaron que esos números que manejan con una Cataluña independiente rica y feliz están falseados y que perder 2 o 3 generaciones es un precio que se van a permitir. Así que prepárate para que tú, tus hijos y tus nietos no salgan de la miseria. Advertidos estáis.