La CUP afirma que el Govern estudia elecciones y avisa de que se opondrán: "Sería un acto de vasallaje"

Siento discrepar, pero en la situación actual y dado que la interpretación de los resultados de las elecciones del 2015 por parte de las fuerzas políticas partidarias de la independencia, podríamos considerarla como mínimo "peculiar", entiendo que cualquier opción debe ser tenida en cuenta a parte de la que sostenta que "Ya votamos en 2015 por la independencia."



Recogiendo los resultados definitivos de las elecciones al Parlament de Catalunya 2015 facilitados por la Generalitat de Catalunya, votamos 4.130.196 electores. De estos, 1.628.714 optaron por otorgar su confinza a JxSí y 337.794 a CUP, lo que hace un total de 1.966.508 votos. De los datos anteriores se desprende que 2.163.688 votantes NO dieron su apoyo a las fuerzas políticas partidarias de la independencia de Catalunya.



Debemos recordar que estas formaciones políticas y en concreto sus dirigentes Artur Mas y Oriol Junqueras, repitieron hasta la saciedad que eran elecciones plebiscitarias para obtener el apoyo popular a su intención de "hacer la independencia"



He buscado la definición de "plebiscit" en el "gran diccionari de la llengua catalana" y de "plebiscito" en el diccionario de la lengua española de la RAE, con estos resultados:



"Votació de la població d’un territori per a la modificació de fronteres interiors o exteriors d’un estat, o el canvi de sobirania d’un estat."



"Consulta directa al poble d’un estat o territori amb personalitat política, per a obtenir la ratificació d’una mesura o sobre la gestió d’una persona."



"Resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos"



"Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal"



Como verá en todas las definiciones se habla de votos o consulta a la población y basándonos en ello y en algo tan poco interpretable como las matemáticas en 2015 NO votamos por la independencia.