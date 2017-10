El Gobierno avisa a Puigdemont de que no le bastará sólo con convocar elecciones

En Cataluña salieron elegidos 6 partidos con representación parlamentaria.



¿Quién gobernará? El PP, que es el que tuvo menos representantes de los 6.



¿Cuál es la televisión más manipuladora y con menos pluralidad? TVE, la que tiene más denuncias por falta de pluralidad,.. ¿Quién dirigirá TV3 para garantizar la pluralidad? Los mismos de TVE



El PP dice que no se interviene la Autonomía de Cataluña, que solo cambian al presidente, TODO el Gobierno y que el Parlament no podrá proponer comisiones de control y que las leyes a realizar las decidirá el PP y además habrá un censor que tendrá un mes para aceptarlas o revocarlas. ¿De qué sirve entonces el Parlament?



Y los españoles con tal de fastidiar a los catalanes lo aceptan y aplauden. Viva España. Ante ayer decían que habrían elecciones en 6 meses, ayer que si las condiciones lo permiten (si las encuestas les son favorables) hoy que no basta con que Puigdemont convoque elecciones. NO VEIS QUE SON UNOS DICTADORES???