El Senado ofrece a Puigdemont un 'cara a cara' con el Gobierno el jueves a las 17:00 o el viernes a las 10:00

Hay una conocida tienda de productos holandeses en la calle Pelayo (Pelai, en catalán) de Barcelona.



Pues bien, siempre voy porque regalan la bolsa, que es de plástico reciclado. No porque me interese lo que venden. Parece que te la dan sucia, pero no es así. Es porque está fabricada con plástico reciclado.



Delante de mí, había una chica. Llevaba una bolsita de cacahuetes (que eso no pesa nada). Y le pregunta la cajera: "¿quieres una bolsa?" Y responde la chica: "sí, por favor".



Cuando llega mi turno, pongo sobre el mostrador 9 bolsas de patatas fritas, de 240 gramos cada una. Pago y me dice la cajera: "hasta pronto". Y le digo: "perdone, ¿me puede dar una bolsa, por favor? Bueno, por lo menos, voy a necesitar dos bolsas. Gracias."



Conclusión: si eres un hombre, se supone que no vas a necesitar ninguna bolsa. Se supone que eres fuerte para cargar con peso. A pesar de que unas bolsas de patatas fritas no pesan nada. Pero no me daba la gana ir por la calle, hasta casa, con 9 bolsas de patatas fritas con las dos manos.



En cambio, si eres una mujer, te ofrecen una bolsa.



De hecho, es una tienda 100 % femenina. Por eso, tratan mejor a las CLIENTAS que a los clientes.