Ciudadanos pedirá a Ana Pastor retirar el sueldo a los diputados de ERC y PDeCAT por no asistir al Congreso

Homo Junquerensis, Homo Rufianis, Homo Traperensis....



En España, tenemos la "suerte" de contar con un verdadero Banco de ADN, que es un verdadero tesoro para los paleontólogos que investigan el origen de la especie humana, y su eslabón perdido.



No se trabaja....no se cobra.



El fraude, no solo lo cometen quien defrauda, y quien se lucra con los fondos públicos, también lo hacen quienes cobran sin hacer otra cosa que no hacer nada, pues su valor es....NADA.