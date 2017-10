Constitucional y Supremo estudiarán los recursos del Govern contra el 155

Yo lo que veo es que si el sabado no se ha producido una DUI por parte del gobierno de la comunidad autonoma española ubicada en los territorios administrativos denominados Cataluña a mediados del siglo XIX por un ministro de fomento granadino, estaremos ante una aplicación preventiva del articulo 155 de nuestra Constitución, los terminos del cual no han sido definidos con exacitud mediante debates parlamentarios en la camara del congreso y posterior supervision del senado. al contrario, al parecer se sigue la via "decreto ley y luego ya veremos". A mi me dijeron que se juzgan los hechos, no lo que puede llegar a pasar, ya que eso entra mas en el terreno de la ciencia ficción que no en la aplicación de la justicia. Es mi opinion amparada en la ley de libre expresion, y pido disculpas por si pudiese ofender a alguien.