Puigdemont estudia comparecer en el Senado antes de que se aplique el 155

Hace un largo, largo tiempo



Aún puedo recordar



Cómo esa música me hacía sonreír



Y sabía que si tuviera mi oportunidad



Podría hacer bailar a esa gente



Y tal vez, ellos serían felices por un momento



Pero Febrero me hizo estremecer



Con cada diario que entregaría



Malas noticias en la puerta



No pude dar un paso más



No puedo recordar si lloré



Cuando leí acerca de su novia que dejaba viuda



Pero algo me tocó muy profundamente



El día que la música murió



Yo comencé a cantar: “Adios señorito Puigdemont”..Bye, bye,