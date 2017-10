El Govern asegura que los funcionarios catalanes "no seguirán órdenes del Gobierno de Madrid"

Esta si que es buena. Si la Hacienda CAT pasa a ser controlada por el Gobierno ¿habrá alguien que se arriesgue a no cobrar? ¡Qué heroismo! ¡Acojonado me quedo! ¿y qué comerán?¿ butifarra celestial? Esta es la última patraña de la factoría. Piensan en una "resistencia pasiva". Ya veréis lo que dura. Les veo muy desesperados. De momento, TV3, fuera. SI Mariano vuelve al si pero no, entonces, estamos acabados. Hay que ir hasta el final.