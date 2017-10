El Parlament fija para este jueves 26 de octubre el pleno en el que se debatirá sobre el 155

Lo que parece evidente es que, si hay DUI, tendrá que ser votada en el parlamento autonómico, que era lo que no quería la CUP.



Una de las muchas cosas que no quieren entender los separatas es que todos presionan a todos... para no firmar nada que les pueda meter en la cárcel.



Son los primeros que saben que todo es postureo y que no van a ser independientes... salvo que Podemos se salga con la suya y haya un referéndum legal.